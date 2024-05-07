Акции М.Видео пока неинтересны для покупок - ПСБ

Акции "М.Видео" в настоящее время неинтересны для инвестиций, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Совет директоров эмитента рассмотрит во вторник ряд вопросов, в том числе увеличение уставного капитала за счет допэмиссии, что потенциально "размоет" доли существующих акционеров. У "М.Видео" сохраняется сложная финансовая ситуация, хотя прогресс есть: выручка по итогам 2023 года выросла на 7,9% г/г (до 434,4 млрд руб.), а чистый убыток уменьшился на 31% г/г (до 5,2 млрд руб.). По итогам прошлого года долговая нагрузка сократилась до 3,2х (чистый долг/EBITDA) с 4,5х, однако выплата дивидендов возможна только при долговой нагрузке ниже 2х. Компания пытается стабилизировать финансовое состояние, снизить долговую нагрузку. Пока не считаем их бумаги интересными для инвестиций", - пишет аналитик в комментарии.

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