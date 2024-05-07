Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи еврозоны в марте;

- встреча Еврогруппы;

- выступление представителя ФРС США Кашкари;

- ежемесячный отчет Минэнерго США;

- квартальные результаты Walt Disney Co., BP plc, Occidental Petroleum, Electronic Arts, Wynn Resorts.

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