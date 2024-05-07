Акции МКБ привлекательны для покупок в настоящее время - SberCIB

Акции Московского кредитного банка (МКБ) в настоящее время привлекательны для инвестиций, потенциал роста их цены составляет примерно 20% относительно стоимости на конец апреля 2024 года, говорится в материале аналитика SberCIB Investment Research Евгении Давыдовой.

Эксперт указывает на следующие факторы:

- Банк начал стабильно зарабатывать: чистая прибыль в 2023 году достигла рекордных для него 60 млрд руб. "Мы ожидаем, что в 2024 году прибыль МКБ от основной деятельности останется примерно на уровне 2023 года. В дальнейшем мы прогнозируем рост чистой прибыли в среднем на 10% в год при рентабельности капитала на уровне 20%", - отмечает Давыдова.

- "Замороженные" активы могут стать дополнительным источником прибыли в 2024 году: разовый доход от перевода этих активов за баланс может составить от 16 млрд руб. до 25 млрд руб.

- Возобновление дивидендных выплат может способствовать росту котировок МКБ. "Мы предполагаем, что банк выплатит акционерам 25% чистой прибыли по итогам 2024 года. В таком случае совокупная дивидендная доходность за текущий год может составить от 9%", - указывает аналитик инвестбанка.

- Акции эмитента торгуются с прогнозными коэффициентами P/E и P/B на 2024 год, равными соответственно 2,8 и 0,7, а также прогнозным ROE по итогам 2024 года на уровне 29%.

МКБ - универсальный частный публичный банк, специализирующийся на корпоративном кредитовании и инвестиционных услугах.

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