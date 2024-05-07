Рубль, вероятно будет торговаться в диапазоне 90,5-92 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно будет торговаться в диапазоне 90,5-92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Минфин объявил в понедельник, что с 8 мая сокращает объемы покупки иностранной валюты/золота в два раза, до 5,5 млрд руб. в день. Это предполагает соответствующее увеличение продаж валюты Банком России на открытом рынке (с 0,6 млрд до 6,25 млрд руб. в день). Продажи ЦБ не очень существенны по сравнению со среднедневными оборотами в паре юань/рубль (5-6%), однако их начало в ближайшие дни способно помочь рублю и нивелировать некоторое ожидаемое нами сокращение продаж со стороны экспортеров: доллар может перейти к проторговке диапазона 90,5-92 руб./$1, а юань - диапазона 12,5-12,6 руб., - пишет эксперт в обзоре. - В дальнейшем продажи ЦБ, реализуемые в юаневом сегменте, скорее будут сдерживать волатильность на рынке. По-прежнему основным триггером курсообразования, по нашему мнению, останется активность экспортеров, продающих валюту в соответствии с требованиями продленной программы по обязательной продаже валютной выручки".

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