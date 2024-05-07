"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co., крупнейшего банка США по величине активов, с прогнозной стоимостью на уровне $174,4 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Финансовые результаты эмитента за 1К24 были неплохими, с превышением рыночных ожиданий по выручке и прибыли. Как отметил глава банка Джейми Даймон в ходе конференц-звонка, многие экономические индикаторы остаются благоприятными, однако ряд факторов по-прежнему вызывают беспокойство. Среди рисков он отметил сохраняющуюся геополитическую напряженность в мире, устойчивость инфляционного давления, а также значительную неопределенность, связанную с последствиями "количественного ужесточения" невиданных ранее масштабов. Тем не менее Даймон заявил, что банк продолжает уверенно смотреть в будущее, и подтвердил финансовые прогнозы на весь текущий год. Наша оценка акций JPMorgan, основанная на сравнении с аналогами по коэффициенту P/E NTM и анализе собственных исторических мультипликаторов банка, говорит о некоторой переоцененности данных бумаг в текущий момент", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

JPMorgan Chase & Co. - один из ведущих международных финансовых холдингов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру.

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