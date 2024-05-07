Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с сильного разрыва вниз - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с сильным разрывом вниз на фоне дивидендной отсечки тяжеловесных акций "ЛУКОЙЛа", прогнозирует эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"При этом техничное падение бумаг имеет пределы, да и в области 3400 пунктов просматривается техническая поддержка индекса (межсессионный разрыв в индексе может составить до 30 пунктов). Бумаги в фокусе - "Полюс", "ТКС Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", банк "Санкт-Петербург", "М.Видео", - указывает аналитик обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.