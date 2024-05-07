"Финам" повысил рейтинг акций McDonald''s до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций McDonald''s Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

Прогнозная стоимость указанной бумаги на уровне $305 за штуку была при этом сохранена экспертами.

"С учетом дивидендов на горизонте двенадцати месяцев полная доходность может составить чуть больше 15%, - указывает Иванов. - При оценке стоимости акций мы использовали сравнительный подход, включающий оценку по форвардному мультипликатору P/E относительно аналогов, и анализ стоимости акций по собственной целевой дивидендной доходности".

McDonald''s Corp. - управляющая компания одной из самых популярных сетей быстрого питания в мире. Эмитент получает выручку от собственных ресторанов и оплат от франчайзи в виде роялти от продаж, первоначальных взносов и арендных платежей.

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