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Рубль меняется незначительно к доллару и юаню утром под влиянием разнополярных факторов

Москва. 7 мая. Доллар США и юань не продемонстрировали ощутимых изменений на Московской бирже утром во вторник, рубль лег в боковой дрейф с учетом противоречивых внешних и внутренних факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,25 руб./$1 (-9,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 6,24 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,65 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта колеблется в слабом диапазоне на старте торгов под влиянием разнонаправленных факторов. Рубль потерял поддержку налогового периода, однако уменьшение спроса на рублевую ликвидность компенсируется позитивом на сырьевом рынке после просадки котировок на прошлой неделе (Brent упала в цене на 6%, WTI - почти на 7%).

Страховкой нацвалюты продолжают выступать жесткая денежно-кредитная политика и свежие решения по валютному регулированию. Правительство РФ сообщило о продлении программы принудительной продажи валютной выручки экспортерами. Минфин РФ в понедельник озвучил новые параметры операций на валютном рынке.

Сообщается о намерении направить с 8 мая по 6 июня на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей. Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 183,58 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило минус 72,65 млрд руб.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 8 мая по 6 июня 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом около 6,3 млрд рублей в день (с 5 апреля по 7 мая ежедневный объем продаж составлял 0,6 млрд рублей).

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 2 мая замедлилась до 7,64% с 7,82% на 22 апреля (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Инфляция в РФ с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней) составила 0,06% после 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля, 0,16% со 2 по 8 апреля и 0,10% с 26 марта по 1 апреля, сообщил в понедельник Росстат.

Замедление "недельной" инфляции произошло, несмотря на три "лишних" праздничных дня - в расчет попал период в 10 дней вместо традиционных 7 дней. Основной причиной замедления инфляции стало существенное снижение цен на авиабилеты (которые дорожают к концу апреля перед праздниками и снижаются в цене по мере праздников).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,57 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,72 за баррель, что на 0,31% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник нет единого настроя: китайский CSI 300 снизился на 0,17%, японский Nikkei 225 растет на 1,41%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,72%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,84%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,75%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 1,03%.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник. В отсутствие важных статданных на этой неделе участники рынка будут следить за итогами заседаний центробанков Великобритании, Австралии и Швеции, а также за заявлениями представителей ЦБ.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что решения о снижении процентных ставок будут приниматься исходя из поступающих данных, тем самым дав понять, что в ближайшее время этого не ожидается, пишет Trading Economics. Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин тем временем выразил уверенность в том, что инфляция достигнет 2% после того, как эффекты от высоких процентных ставок проявятся в полной мере.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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