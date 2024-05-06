"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне 65,34 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 18,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Объемы производства компании в 1К 2024 показали умеренное снижение как в квартальном, так и в годовом сопоставлении на фоне продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Тем не менее вышедший финансовый отчет за 1К 2024 отразил рост г/г выручки и чистой прибыли благодаря росту цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Драйверами роста могут стать позитивная ценовая динамика, рост производства по завершении капитальных ремонтов, возобновление дивидендной политики и перспективы мирового соглашения с ФАС по делу о ценах на прокат в 2021 году, что может кратно сократить сумму штрафа".

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали.

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