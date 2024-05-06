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06 мая 2024 года 18:48
"Финам" подтверждает рейтинг акций ММК на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне 65,34 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 18,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Объемы производства компании в 1К 2024 показали умеренное снижение как в квартальном, так и в годовом сопоставлении на фоне продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Тем не менее вышедший финансовый отчет за 1К 2024 отразил рост г/г выручки и чистой прибыли благодаря росту цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Драйверами роста могут стать позитивная ценовая динамика, рост производства по завершении капитальных ремонтов, возобновление дивидендной политики и перспективы мирового соглашения с ФАС по делу о ценах на прокат в 2021 году, что может кратно сократить сумму штрафа". ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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