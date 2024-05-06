"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Делимобиля", а также исключив "префы" "Мечела".

Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Делимобиль", "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА", "Европлан", "Яндекс" и Whoosh.

"Мы добавляем акции "Делимобиля" ввиду высоких темпов роста (в 2023-2028гг среднегодовые темпы роста выручки и EBITDA, по нашим прогнозам, составят 30% и 43%, соответственно) и привлекательной оценки (около 30% дисконт к российским технологическим компаниям)", - отмечают аналитики.

Эксперты телеграм-канала исключили привилегированные акции "Мечела", так как больше не ожидают возврата к дивидендам по итогам 2023 года. По оценке экспертов, среднесрочно акции остаются привлекательными, так как торгуются с доходностью FCF 20-25% при текущих ценах и курсе рубля.

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