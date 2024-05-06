"Финам" открыл торговую идею: покупать акции First Solar с целью $224

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции First Solar Inc. с целью $224 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: $171,93, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К факторам роста можно отнести Forward P/E 9,21 при актуальном значении 20,09, позитивную отчетность компании (EPS на 10,13% лучше ожиданий) и прогноз по росту прибыли в следующем отчетном году (+53,04%)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления апреля 2024 года ($188,32). Пробой уровня формирует сигналы к потенциальному формированию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $171,93 риск на портфель составит 0,72%", - указывают в "Финаме".

First Solar Inc. - американский производитель модулей солнечных батарей, также компания занимается обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивает конечный сервис, включающий финансирование, строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей.

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