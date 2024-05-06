"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Россети Урал с целью 0,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Россети Урал" с целью 0,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,05441 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 13 июня 2024 года. Дивидендная доходность может составить 8,73%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена вышла из бокового канала и продолжает движение вверх. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,6 руб. риск на портфель составит 0,52%", - указывают в "Финаме".

"Россети Урал" - российская энергетическая компания, занимающаяся передачей электроэнергии по электрическим сетям напряжением от 110 кВ до 0,4 кВ и технологическим присоединением к электрическим сетям.

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