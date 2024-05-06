Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ГК ПИК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "ПИК-специализированный застройщик", сообщается в обзоре аналитика Марии Лукиной.

"Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2023 год без сравнительной базы за 2022 год. Выручка за прошлый год оказалась на 3% ниже наших ожиданий, а скорр. EBITDA - на 15% выше в связи с ростом рентабельности по валовой прибыли и уменьшением операционных затрат. Годовая рентабельность по скорр. EBITDA составила 23,8%, превзойдя как результат 2021 года (19%), так и нашу оценку показателя за 2022 год (19,1%). Чистая прибыль ниже нашего прогноза из-за более высоких, чем ожидалось, расходов на обслуживание долга. Между тем выручка за 2П23 оказалась больше, чем в 1П23, на 21%, а рентабельность по скорр. EBITDA - на 6 п.п. благодаря повышению операционной эффективности и ряду единоразовых факторов, - указывает эксперт. - Умеренный рост бизнеса и увеличение рентабельности - позитивные аспекты, однако обслуживание долга снижает общую прибыль. Считаем, что повышение операционной эффективности положительно скажется на капитализации девелопера в долгосрочной перспективе. По акциям девелопера подтверждаем рейтинг "покупать".

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