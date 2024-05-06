Цена золота может обновить максимум в $2500/унц. до конца 2024г - Freedom Finance Global

Котировки золота могут обновить очередной максимум в $2500 за тройскую унцию до конца текущего года на фоне высокого спроса на драгоценный металл со стороны мировых центральных банков, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в марте 2024 года центральные банки мира увеличили на 15,7 тонн объемы золота в своих международных резервах. В указанном месяце они в общей сложности купили 40,4 тонны золота, хотя продажи ими золота в этом же месяце составили 24,7 тонны. Эксперты Bloomberg в первом квартале текущего года оценили объемы покупок золота центральными банками мира в течение последних нескольких лет намного выше среднего объема покупок золота центральными банками в течение четырнадцати лет, - указывает эксперт в обзоре. - Высокий спрос центральных банков на драгметалл связан в основном с тенденцией к дедолларизации золотовалютных резервов и увеличением в них доли золота как альтернативы доллару США (главным образом из-за снижения доверия к доллару в связи с непомерно разросшимся госдолгом США)".

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