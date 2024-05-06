Акции ГК ПИК не имеют потенциала роста от текущих уровней - SberCIB

Акции "ГК ПИК" не имеют потенциала роста от текущих уровней, полагают аналитики SberCIB Investment Research Георгий Иванин и Никита Ковалев.

"3 мая "ГК ПИК" опубликовала результаты за 2П23 и 2023 год по МСФО (не раскрыв результаты за 2022 год). Скорректированная чистая прибыль компании в 2П23 оказалась на 33% ниже нашего прогноза, а за весь 2023 - ниже на 20%. Мы осторожно относимся к акциям "ГК ПИК" - это самая закрытая компания среди публичных девелоперов, не платит дивиденды, и, по нашим оценкам, потенциала роста котировок акций от текущих уровней нет. Наша оценка акций - "держать".

Компания так и не раскрыла показатели за 2022 год по МСФО. Согласно оценкам аналитиков SberCIB за 2022 год, финансовые показатели компании в 2023 году изменились незначительно: выручка снизилась на 1%, скорректированная EBITDA выросла на 6%, а скорректированная чистая прибыль упала на 2%.

"Динамика выручки у "ГК ПИК" в прошлом году была хуже, чем у других публичных девелоперов, - констатируют Иванин и Ковалев. - Слабая динамика доходов, как мы полагаем, связана с отсутствием роста продаж недвижимости: по нашим оценкам, в 2023 году они снизились на 2% при росте рынка новостроек почти на 50%".

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