Альфа-банк сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ГК ПИК", сообщается в обзоре банка.

"ПИК" раскрыл финансовые результаты за 2023 год. Выручка в сопоставлении с нашим прогнозом на 2022 год выросла на 13%, к фактическим данным 2021 года прибавила 19%, - отмечает аналитик Ирина Фомкина. - Рентабельность по EBITDA составила 18% против прогнозируемых нами 17%. Чистый долг за вычетом эскроу составил 149,2 млрд руб., оказавшись на 25% лучше нашего прогноза. Несмотря на то, что результаты оказались хуже наших оценок мы видим позитивный сентимент в раскрытии отчетности, что позволит проводить более точную оценку компании. Так же мы отмечаем более низкий, чем мы закладывали в модель, чистый долг. Кроме того, мы ожидаем оживление продаж в 2К24 из-за потенциальной отмены льготной ипотеки в июле 2024 года, что позволяет нам сохранять для акций компании рейтинг "покупать".

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