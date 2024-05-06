Возможен возврат котировок нефти к отметке $85/барр. на текущей неделе - ПСБ

Возможен возврат котировок нефти к отметке $85 за баррель Brent на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent за неделю потеряли порядка 5%, фьючерс уходил ниже $83/барр., - отмечает аналитик. - Мы считаем это избыточной реакцией, связанной с "уходом" геополитической премии. Несмотря на такое снижение цен на нефть, спекулянты увеличили чистые длинные позиции в Brent на 24 942 лота за последнюю отчетную неделю, до 320 773 лотов. Но этот шаг был в основном обусловлен свежими спекулятивными покупками. Учитывая дальнейшее ослабление цен с прошлого вторника, текущее позиционирование, скорее всего, будет ниже. Впрочем, некоторый оптимизм ценам на старте этой недели принесла Саудовская Аравия, которая увеличила с июня отпускные цены на свою нефть для всех регионов (за исключением США). Флагман Arab Light для Азии был увеличен на $0,90/барр. Ближайший фьючерс растет на 0,8%, и мы рассчитываем на этой неделе на возврат хотя бы к $85/барр. Из ключевых событий этой недели - традиционная статистика по запасам, краткосрочный прогноз по рынку нефти от Минэнерго США и первая партия торговых данных от Китая за апрель, включая импорт нефти".

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