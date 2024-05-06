"Финам" повысил целевую цену акций HCA Healthcare до $358,6 за штуку с сохранением рекомендации на уровне "покупать", что соответствует потенциалу роста 16,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции HCA Healthcare за последние полгода уверенно опередили по доходности и сектор здравоохранения США, и американский фондовый индекс S&P 500 - обогатили инвесторов на 35%. Отчетность компании за первый квартал выглядит позитивно по большинству параметров, инвесторов обнадежили показатели поступления пациентов в медучреждения HCA. Кроме того, макроэкономическая картина в Штатах по-прежнему мотивирует игроков присматриваться к "защитным" активам сектора здравоохранения", - пишет аналитик Зарина Саидова.

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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