"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг X5

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг X5 Retail Group, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент сообщил о получении полного текста решения Арбитражного суда Московской области, согласно которому иностранные держатели расписок по состоянию на 3 мая получат возможность получения акций российской дочерней компании (ООО "Корпоративный центр ИКС 5"), а российские будут обязаны принять распределяемые акции. Считаем, что процедура получения акций может занять до 4-5 месяцев. Ритейлер ожидает публикацию пресс-релиза дочерней компании о дальнейших действиях акционеров X5. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента на фоне сохранения лидирующей позиции в секторе и привлекательной оценки на момент приостановки торгов", - указывают эксперты.

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