Существуют риски ухода индекса Мосбиржи к 3400п и даже ниже во вторник - "Алор Брокер"

Существуют риски падения индекса Мосбиржи до 3400 пунктов и даже ниже на торгах во вторник, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Судя по всему, основная масса инвесторов не желает активно продавать, однако и причин для роста и обновления локальных максимумов мы пока не видим. Во вторник техническая картина по индексу Мосбиржи может ухудшиться, поскольку акции "ЛУКОЙЛа" очистятся от дивидендов, и при прочих равных бенчмарк может сходить к 3400 пунктам, а то и ниже. Вес акций "ЛУКОЙЛа" в структуре индекса превышает 15%, поэтому вклад "гэпа" в него составит около минус 1%. Дивидендная доходность бумаг указанного эмитента сейчас составляет чуть более 6%. В последние годы акции довольно быстро закрывали дивидендный "гэп", но мы не уверены, что так будет в текущем году", - пишет эксперт в обзоре.

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