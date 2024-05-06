Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг страны еврозоны за апрель;

- индекс цен производителей еврозоны за март;

- ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае;

- выступления представителей ФРС США;

- акции "ЛУКОЙЛа" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- финансовые результаты "Россети Ленэнерго" за 1К24 по РСБУ;

- квартальные результаты Microchip Technology, Tyson Foods, Loews.

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