"Финам" повысил рейтинг акций Salesforce до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Salesforce Inc. с "держать" до "покупать", сохранив пока прогнозную стоимость бумаги на уровне $321,38 за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Котировки акций эмитента за первые два месяца текущего года показали существенный рост на 22%, достигнув своей справедливой стоимости, после чего скорректировались на 14%. В конце февраля в своем отчете за 2024 финансовый год компания продемонстрировала рост основных показателей, а также повысила прогноз по финансовым результатам на 2025 фингод. Учитывая эти факты и недавнюю коррекцию в котировках, мы считаем, что текущие уровни по акциям уже выглядят интересными для покупок. Также в конце мая компания представит отчет за 1К25 финансового года, и если в нем снова будут повышены ожидания от текущего, то целевая цена может быть изменена в большую сторону, - пишет эксперт. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E NTM и EV/EBITDA NTM компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Salesforce Inc. - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли ПО для CRM.

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