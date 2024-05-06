Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 92-92,5 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Вероятно возвращение курса рубля в диапазон 92-92,5 руб./$1 в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в понедельник может частично отыграть потери концовки прошлой недели и вернуться в 92-92,5 руб./$1, - отмечает эксперт. - Укрепление рубля в первые рабочие дни месяца мы связываем с продажами экспортерами накопившейся за первый майские праздники валютной выручки: объемы торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже составлял в четверг-пятницу $1,1-1,3 млрд, что соответствует пиковым уровням торговой активности последних месяцев. Ухудшение ситуации на рынке нефти, где Brent упала ниже $84/барр., существенного влияния на ход торгов не оказало".

Аналитик банка полагает, что в ближайшие день-два недели рубль может несколько ослабнуть на фоне реализации отложенного спроса со стороны импортеров после завершения длинных майских праздников в КНР, а также по-прежнему выглядящей уязвимо нефти, способной поддержать спекулятивный спрос на валюту перед вторыми длинными майскими выходными в России. "Целевым диапазоном по курсу доллара на сегодня видим диапазон 91,5-92,5 руб./$1, ждем тест его верхней границы в течение дня", - прогнозирует Локтюхов.

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