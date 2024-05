Brent торгуется у $83,3/барр.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в пятницу. Ведущие рынки акций АТР в основном растут в понедельник. Цены на нефть повышаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на данных с рынка труда.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 243 тыс., по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 52 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Более слабые, чем ожидалось, статданные изменили ожидания рынка в отношении действий Федеральной резервной системы. Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения в сентябре примерно в 49%. После заседания Федрезерва, которое завершилось в прошлую среду, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре, отмечает MarketWatch.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) в пятницу выросла на 6%. Компания сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале (январь-март), однако показатели превзошли ожидания экспертов. Apple также объявила о расширении программы buyback на $110 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов до 25 центов на акцию.

Акции Amgen (SPB: AMGN) подскочили на 11,8%, что стало самым значительным дневным подъемом за 15 лет. Биотехнологическая компания в январе-марте зафиксировала чистый убыток из-за списания стоимости активов, но скорректированная прибыль превзошла средний прогноз аналитиков.

Booking Holdings (SPB: BKNG), оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличил чистую прибыль в первом квартале втрое, выручку - на 17%. Котировки бумаг компании поднялись на 3%.

XPO Logistics (SPB: XPO) в прошедшем квартале резко увеличила чистую прибыль, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов. Стоимость транспортно-логистической компании поднялась на 3,3%.

Hershey Co. (SPB: HSY) увеличил в январе-марте выручку на 9%, лучше консенсус-прогноза. Цена бумаг производителя шоколада выросла на 1%.

Стоимость акций GameStop (SPB: GME), сети магазинов видеоигр и потребительской электроники, взлетела более чем на 29%, что стало максимальным дневным повышением с марта прошлого года. В четверг они подорожали на 17% также без каких-либо явных причин или новостей про компанию, отмечает MarketWatch.

Между тем котировки акций Expedia Group (SPB: EXPE) рухнули на 15,3%. Оператор сервисов по бронированию гостиниц и билетов завершил минувший квартал с финансовыми показателями лучше ожиданий, однако ухудшил прогноз роста выручки в 2024 году.

Coinbase Global (SPB: COIN), оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, завершил первый квартал с существенной чистой прибылью, причем показатель в расчете на акцию оказался почти в четыре раза больше ожиданий аналитиков. Тем не менее, акции компании подешевели на 2,5%, причиной чего стало значительное снижение стоимости биткойна, полагают эксперты.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 450,02 пункта (на 1,18%) и составил 38675,68 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 63,59 пункта (на 1,26%) - до 5127,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 315,37 пункта (на 1,99%) и завершил торги на отметке 16156,33 пункта.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,1% (самый существенный недельный подъем с конца марта), S&P 500 - на 0,5% и Nasdaq - на 1,4%.

Ведущие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в понедельник вслед за подъемом на Уолл-стрит в пятницу, биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с Днем детей.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1%, гонконгский Hang Seng почти не меняется.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле снизился до 52,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков, чьи средние оценки приводит Trading Economics. Показатель уже 16 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции Chow Tai Fook Jewellery Group, дешевеющие на 5,3%.

Также значительно уменьшается капитализация Li Ning (-4,8%), China Overseas Land & Investment (-4%), Country Garden Services Holdings (-3,8%), Wharf Real Estate Investment (-3,4%), CNOOC (-3,2%), Nongfu Spring (-3%), New World Development (-2,4%), ENN Energy Holdings (-1,9%) и Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (-1,8%).

Бумаги Xinyi Glass Holdings дорожают на 10,1%, Li Auto (SPB: LI) - на 6,7%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 5,9%, Techtronic Industries - на 3,9%, WuXi AppTec Co. Ltd.- на 4,5%, China Mengniu Dairy - на 3,2%, Trip.com Group - на 2,8%, WH Group (SPB: 288) - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Инфляция в Австралии в апреле составила 0,1% в помесячном выражении, сообщил Институт Мельбурна. В марте была зафиксирована такая же динамика, а в феврале цены снизились на 0,1%.

Капитализация Rio Tinto поднимается на 0,7%, BHP - на 0,9%.

Цены на нефть повышаются в понедельник после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $83,25 за баррель, что на $0,29 (0,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%), до $82,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,38%), до $78,41 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на $0,84 (1,1%), до $78,11 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.