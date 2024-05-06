Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре рубль/евро - 98-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль чувствует себя относительно уверенно, - пишет эксперт. - Поддержку ему оказал традиционный для этого периода финальный аккорд подготовки экспортеров к налоговым выплатам за первый квартал текущего года и март. А также - продолжение тренда на жесткую монетарную политику российского регулятора. В качестве позитивных для рубля новостей выступает и сохранение текущих валютных правил для экспортеров до конца апреля следующего года. На текущей неделе возможно ослабление позиций российской валюты на фоне окончания поддержки от налогового периода. На энергетическом рынке тем временем отмечается снижение нефтяных цен на фоне выхода данных о резком росте запасов нефти в Соединенных Штатах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.