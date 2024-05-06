"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $ 197 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Вышедшая недавно квартальная отчетность эмитента оказалась в целом неплохой. Выручка снизилась в годовом выражении из-за заметного сокращения доходов от продаж iPhone, однако превзошла ожидания, как и прибыль на акцию. Руководство компании заявило, что ожидает возобновления роста выручки в текущем финквартале, а также анонсировало рекордную по величине программу buyback и повышение дивидендов, - указывает эксперт. - Наша оценка справедливой стоимости акций Apple, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), предполагает сохранение довольно привлекательного "апсайда" в данных бумагах".

Apple Inc. - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации. Основными продуктами являются смартфоны iPhone, ПК и ноутбуки Mac, планшеты iPad, широкая линейка носимых гаджетов и домашних устройств.

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