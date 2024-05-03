Рынок акций РФ на неделе снизился вслед за нефтью и бумагами Газпрома

Рынок акций РФ в конце апреля-начале мая оставался под давлением продаж из-за подешевевшей нефти на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и роста запасов сырья в США. Индекс МосБиржи после локального роста выше 3480 пунктов откатился в район 3440 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", разочаровавшего слабым отчетом за 2023 год по МСФО, что вызвало опасения в отношении ожидаемых дивидендов концерна.

В период с 27 апреля по 3 мая индекс МосБиржи просел на 0,2% и составил 3441,77 пункта, индекс РТС потерял 0,2% и достиг 1184,68 пункта на фоне снижения доллара до 91,56 руб./$1 (-0,16 рубля) и упавшей июльской нефти Brent до $83,28 за баррель (-6,7%).

Рынок акций РФ в рабочую субботу 27 апреля продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед длительными майскими выходными. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3465 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%) в ожидании новостей по дивидендам, упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,4%) после рекомендаций дивидендов за 2023 год, разочаровавших инвесторов (2,75 рубля на акцию, доходность 5% годовых).

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО в 2023 году выросла более чем в 4 раза по сравнению с 2022 годом - до 1,322 трлн рублей. Чистая прибыль компании по РСБУ за I квартал 2024 года составила 268,545 млрд рублей, что на 29,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Ликвидные активы (так называемая "кубышка") "Сургутнефтегаза" по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн руб., свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Чистая прибыль "Норникеля" (-0,1%) по РСБУ в I квартале 2024 года составила 28,24 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 31,66 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Результат в основном связан с уменьшением убытков от курсовых разниц, пояснил представитель компании.

Совет директоров ПАО "Самараэнерго" (-10,9% И -9,4% "префы") рекомендовал акционерам на годовом собрании 6 июня принять решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 0,234 рубля на акцию каждого типа (доходность порядка 5% годовых).

Совет директоров "Европлана" (-0,7%, до 1047 рублей) рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,0 рублей на акцию (реестр закрывается 11 июня).

В понедельник, 29 апреля, рынок акций РФ вновь продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $88,5 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля (доллар превысил 93 руб./$1) поднялся в район 3480 пунктов во главе с расписками Ozon (+2,7%) и бумагами "Сургутнефтегаза" (+2,6%).

Подешевели акции "Мечела" (-3%), но подросли акции "Распадской" (+0,4%) и "Белона" (+2,4%). Правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа в целях поддержки предприятий угольной отрасли. Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на уголь действовала с 1 марта, и предполагалось, что ее действие продлится до 28 февраля 2025 года.

По данным Минэкономразвития, ВВП России по итогам I квартала 2024 года вырос на 5,4% благодаря росту реальных денежных доходов населения.

Годовое собрание акционеров Globaltrans (-0,1%) приняло решение не выплачивать окончательные дивиденды за 2023 год, согласно рекомендациям совета директоров.

Во вторник рынок акций РФ просел в рамках коррекции из-за продолжающейся выборочной фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $88 за баррель) из-за ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился ниже 3470 пунктов после утреннего роста выше 3485 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Полюс" (-2,4%) на фоне подешевевших драгметаллов.

Ожидания перемирия между Израилем и ХАМАС ослабили опасения нефтетрейдеров, связанные с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.

Делегация ХАМАС во вторник провела переговоры в Каире с египетскими официальными лицами, выступавшими посредниками в решении вопроса по предложению Израиля по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Рынок акций РФ на первых майских торгах в четверг продолжил снижение по большинству blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне новых антироссийских санкций США, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей с конца апреля нефти (Brent откатилась в район $83 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился в район 3440 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "Газпрома" (-3,6%) после выхода слабого финотчета за 2023 год по МСФО, а также акции "Мечела" (-4,5%) из-за сомнений в способности компании выплатить годовые дивиденды.

Акции "Газпрома" подешевели до 157,65 рубля - уровня месячной давности.

Чистый убыток "Газпрома" по международным стандартам за 2023 год составил 629 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей, сообщила компания. Аналитики в своих прогнозах накануне публикации отчетности прогнозировали финансовый результат 2023 года в интервале от 896 млрд рублей до символического убытка в 28 млрд рублей. В среднем представленные прогнозы сошлись на уровне 447 млрд рублей.

EBITDA (как сумма "прибыли от продаж" и "амортизации") "Газпрома" составила 618,369 млрд рублей после 2,798 трлн рублей в 2022 году. Усредненное ожидание прогнозов участников консенсуса "Интерфакса" сложилось на уровне 1,972 трлн рублей.

В среду, 1 мая, власти США ввели новые санкции, связанные с Россией, против примерно 300 физических и юридических лиц, сообщил американский Минфин.

В частности, под санкции подпала авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, Фрязинский завод мощных транзисторов, Владимирский завод прецизионных сплавов и завод "Протон". Среди подпавших под санкции компаний - "Сибантрацит", компании из группы IBS и "Группа Астра".

Сама "Группа Астра" (+1,4%) сообщила, что введение в отношении нее санкций на бизнесе группы никак не скажется, поскольку она работает в России, разработки базируются внутри страны, все технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций.

Выросли расписки Qiwi (+21%) на фоне новостей о неспособности Агентства по страхованию вкладов добиться отмены сделки по продаже группой Qiwi российского АО "Киви".

Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 23 года с июля прошлого года. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции отметил, что инфляция в США все еще слишком высока, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что Федрезерву потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. В итоге, согласно фьючерсам на ставку, трейдеры теперь ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что этот шаг станет единственным в 2024 году.

Цены на нефть откатились к уровням начала марта на фоне статистики Минэнерго США: запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей (эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели после отсечки дивидендов за 2023 год акции "Группы ЛСР" (-15%, до 969 рублей; выплаты 100 рублей на акцию).

ПАО "ТГК-2" (-3,8%) в 2023 году получило чистый убыток по МСФО в размере 15 млрд 422,6 млн рублей против 836 млн рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете компании. Совет директоров ПАО "Россети Кубань" (-2,9%, до 385 рублей) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета 4,874 рубля на акцию. Совет директоров компании SFI (-0,9%, до 1568 рубля) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 20,6 руб. на акцию (дивдоходность 1,3% годовых, закрытие реестра под выплаты - 17 июня).

Акции "Соллерса" (+14,8%) выросли после опубликования финансового отчета по МСФО за 2023 год: чистая прибыль составила 4,9 млрд руб. Консолидированная отчетность "Соллерса" за 2022 год не публиковалась, и в отчете за 2023 год компания не приводит динамику финансовых результатов.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продаж из-за сокращения позиций игроками перед выходными на фоне слабости нефти (Brent торговалась в районе $83,3 за баррель), несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи опустился в район 3440 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (-1,7%) и "Аэрофлота" (-1,2%), выросли акции АФК "Система" (+2%) и ряда металлургов.

Нефть продолжила отыгрывать данные о резком росте запасов нефти в США и сокращение геополитических рисков благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС. С другой стороны, снижение нефтяных цен подогрело ожидания, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу.

В период с 27 апреля по 3 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции "Группы ЛСР" (-15%), "Мечела" (-8% и -10% "префы"), "Русснефти" (-8%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Урал" (+34%), "Соллерса" (+10%), "Софтлайна" (+8%).

Рынок акций РФ до конца первой декады мая может сохранить осторожный настрой в ожидании дивидендных новостей и дальнейших сигналов с сырьевых площадок. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3380-3500 пунктов, для индекса РТС - 1130-1220 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".