Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Apple и IQVIA

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций IQVIA Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $280 за штуку и бумаг Apple Inc. с прогнозной стоимостью $200 за штуку (что предполагает потенциал роста 17%), сообщается в обзоре аналитиков.

"Apple опубликовала результаты второго финансового квартала 2024 года. Выручка компании снизилась на 4% г/г (до $90,8 млрд) и почти совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных FactSet ($90,4 млрд). Прибыль на акцию не изменилась в годовом выражении, составив $1,53 и превысив консенсус-прогноз в $1,51. Эмитент также сообщил о дополнительном выкупе акций на сумму $110 млрд", - отмечают эксперты.

"Выручка IQVIA в $3,73 млрд за 1К24 оказалась в пределах ожиданий аналитиков. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,54, превысив консенсус-прогноз в $2,48. Однако компания понизила прогноз по выручке на весь 2024 год. Теперь эмитент ожидает, что выручка за текущий год составит $15,32-15,57 млрд, что ниже предыдущего прогноза в $15,4-15,65. Мы считаем, что инвесторы чрезмерно негативно восприняли снижение прогноза, и ожидаем восстановления котировок акций компании", - указывают в банке.

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