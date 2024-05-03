Индекс Мосбиржи может уйти ниже 3400п в начале следующей недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи может опуститься ниже 3400 пунктов в начале следующей недели, учитывая предстоящую дивидендную отсечку "ЛУКОЙЛа", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Многое также будет зависеть от динамики бумаг "Газпрома" и Сбербанка. По "Газпрому" ждать восстановления котировок без рекомендации дивидендов сложно. Что касается бумаг Сбербанка, то есть вероятность их отката. Выплата дивидендов за 2023 год будет в июле, поэтому этот фактор пока оказывает мало влияния", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.