Возможно снижение ставки ЦБР до 15% в сентябре 2024г - УК "Первая"

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых в сентябре текущего года и до 13-14% в декабре, считают аналитики УК "Первая".

"По нашим оценкам, ключевая ставка может быть ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России (для средней ключевой ставки в 2024 году увеличен с 13,5-15,5% до 15-16%, в 2025 году - с 8-10% до 10-12%.): осенью ставка, вероятно, снизится до 15%, в декабре - до 13-14% (средний уровень за год - 15,7%), - указывают эксперты в комментарии. - В следующем году макроэкономические условия могут позволить уменьшить ставку с 14% до 9,5% (средний уровень - 11,6%). Инфляция в конце года может составить 5,6% г/г и выйти к целевым 4% г/г в середине 2025 года".

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