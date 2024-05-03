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03 мая 2024 года 16:17
Существуют риски снижения цены золота до $2200/унц. - "Велес Капитал"
Импульс к росту котировок золота ослаб и может не вернуться до изменения геополитической или экономической картин, цена на драгоценный металл при этом продолжает консолидацию в районе $2300 за тройскую унцию, при закреплении ниже которого может направиться к уровню $2200 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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