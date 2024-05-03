Существуют риски снижения цены золота до $2200/унц. - "Велес Капитал"

Импульс к росту котировок золота ослаб и может не вернуться до изменения геополитической или экономической картин, цена на драгоценный металл при этом продолжает консолидацию в районе $2300 за тройскую унцию, при закреплении ниже которого может направиться к уровню $2200 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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