Рубль днем немного подрастает к основным валютам на фоне повышательной коррекции цен на нефть

Москва. 3 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем в пятницу; рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке нефти, котировки которой корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 91,67 руб./$1 в 15:00 мск, что на 38,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,56 руб./EUR1, подешевев на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,78 копейки, до 94,77 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,6 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне позитивной динамики на рынке нефти, котировки которой корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни. В целом с начала этой недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 5,3% на фоне снижения геополитической напряженности и данных о резком увеличении запасов нефти в США.

Положительное влияние на курс рубля продолжает оказывать решение правительства РФ утвердить постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как ранее сообщалось в телеграм-канале правительства, решение было принято по указу президента.

"Рубль в четверг заметно укреплялся. Объемы торгов были высокими - экспортеры в последний день налогового периода активно продавали валютную выручку. Спрос на валюту при этом может быть сравнительно слабым в связи с фактором короткой рабочей недели. (. . .) В связи с окончательным завершением налогового периода дальнейшее движение курса пары "доллар-рубль" существенно ниже 92 руб./$1 выглядит затруднительным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Несмотря на снижение рынка энергоносителей, которое привело к отступлению нефти марки Brent в диапазон $80-85 за баррель, ожидаем стабильной ситуации на валютном рынке. Поддержку рублю будет оказывать продление обязательной продажи валютной выручки, что является стабилизирующим фактором для национальной валюты. При этом пара "доллар-рубль" продолжит движение в нижней половине диапазона 90-95 руб./$1, а сам этот коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца мая", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть умеренно поднимаются днем в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,56%, до $84,13 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,53%, до $79,36 за баррель.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

В пятницу главным событием для мировых рынков станет публикация апрельских данных по рынку труда США, которые могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы относительно дальнейшего изменения ключевых процентных ставок.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что безработица в Штатах в апреле осталась на уровне 3,8%, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 243 тыс. после подъема на 303 тыс. месяцем ранее.