Возможно снижение индекса Мосбиржи на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно снижение индекса Мосбиржи на следующей неделе с рисками пробоя 3400 пунктов в условиях сохранения высоких процентных ставок в стране и учета в ценах большинства акций дивидендных историй наряду с постепенным закрытием реестров по выплатам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Индекс РТС, по мнению эксперта, может стремиться к 1200 пунктам в случае сохранения крепкого рубля.

" Без дивидендов на следующей неделе, в частности, будет торговаться банк "Санкт-Петербург", а в ближайшие дни реестры закроются по "ЛУКОЙЛу" и "НоваБев Групп". Акционеры "Акрона" обсудят рекомендованные за 2023 год выплаты. Новостей о дивидендах при этом все еще ждут от "Ростелекома", "Сургутнефтегаза", "Башнефти", "Транснефти", "Роснефти", "Магнита", Совкомбанка, "Полюса" и "Газпрома", - отмечает Кожухова.

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