"Финам" снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Московской биржи" с "покупать" до "держать", сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне 240,2 рубля за штуку.

"Потенциал дальнейшего укрепления котировок акций эмитента уже выглядит существенно ограниченным, - указывает Додонов в обзоре. - Наша оценка справедливой стоимости бумаги основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM и дивдоходности, а также анализе собственных исторических мультипликаторов компании, с использованием 15%-го странового дисконта. Она предполагает "апсайд" менее 2%. Основные риски связаны со сложной по-прежнему экономической ситуацией в РФ, высокой геополитической напряженностью, что может сдерживать дальнейшее восстановление фондового рынка, и с возможными новыми санкциями против финансового сектора страны и/или компаний Московской биржи, в частности НКЦ".

"Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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