"Финам" повысил прогнозную цену акций Meituan до HKD152,13

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Meituan со 119,03 до 152,13 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова.

Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был подтвержден экспертами.

"Компания опубликовала отчет за 2023 год, где превзошла все ожидания рынка, но соответствовала нашим прогнозом. Учитывая улучшение прогнозов по финансовым показателям эмитента, рост акций компаний-аналогов, а также общую смену настроений на китайском фондовом рынке, мы считаем, что бумаги Meituan все еще интересны для покупок в среднесрочной перспективе, - указывает Степанов. - Наша оценка справедливой стоимости акций построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM, EV/EBITDA NTM и EV/S NTM, а также на анализе собственных исторических мультипликаторов компании".

Meituan - крупнейшая компания в Китае в сфере доставки по требованию продовольственных и непродовольственных товаров, готовых блюд и свежих продуктов. Также эмитент владеет онлайн-платформой для заказа повседневных потребительских услуг.

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