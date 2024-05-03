Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций First Solar Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $206 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова.

"Результаты эмитента за первый квартал мы оцениваем как позитивные. EPS компании заметно превысила консенсус. "Гайденс" до конца года остался без изменений. Стратегические позиции компании по-прежнему сильны", - отмечает эксперт, - Высокое прогнозируемое увеличение объемов поставок модулей в среднесрочной перспективе на основе большого портфеля заказов и дополнительных выгод от принятия в США Закона о снижении инфляции (IRA) делает акции First Solar привлекательными для вложений. Текущая оценка бумаг соответствует двенадцати прогнозным прибылям при ожидаемом темпе их роста в ближайшие годы 50%".

Обращает внимание Поздняков и на ключевые риски:

- Сегмент солнечного оборудования является высококонкурентным в технологическом аспекте. В случае потери ключевого преимущества продукта из-за разработок с более высоким КПД у конкурентов компания может столкнуться с падением количества заказов.

- Ограничения, связанные с глобальными цепочками поставок и заградительными законодательными инициативами между США и Китаем, могут негативно повлиять на деятельность компании.

- Падение спроса на панели со стороны крупных операторов энергетических проектов.

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