"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ryanair с целью $150,4

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ryanair Holdings Plc с целью $150,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,57%, стоп-приказ: $134, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно выпущенной статистике, Ryanair перевез за февраль 11,1 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в феврале 2023 года. Загрузка кресел оставалась очень высокой (92%), несмотря на продолжающиеся отмены рейсов из-за военного конфликта в Газе (в феврале были отменены 800 рейсов). В марте 2024 года трафик компании оказался выше на 8% по сравнению с мартом 2023 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена отскочила от уровня поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне $134 риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме".

Ryanair Holdings Plc - ирландская группа ультрабюджетных авиаперевозчиков.

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