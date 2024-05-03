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03 мая 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел к 3435п по индексу МосБиржи, лидирует в откате Русал

Москва. 3 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение по большинству blue chips из-за закрытия позиций игроками перед выходными на фоне слабости нефти (Brent торгуется ниже $84 за баррель), несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи просел к 3435 пунктам во главе с бумагами "Русала", также продолжили снижение акции "Газпрома" после выхода накануне слабого отчета за 2023 год по МСФО.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3435,34 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1179,28 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 91,77 рубля (-0,28 рубля).

Подешевели акции ОК "Русал" (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд по индексу МосБиржи остается в силе, поэтому краткосрочная коррекция не меняет ситуацию. Незначительное текущее охлаждение лишь позволит купить интересные истории по более привлекательным ценам. С технической точки зрения на следующей неделе состоится дивидендный "гэп" "ЛУКОЙЛа", поэтому индекс МосБиржи может немного снизиться. В США в пятницу выйдет блок статистики, включая уровень безработицы за апрель, а также индекс деловой активности в сфере услуг.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть стабильны, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные благодаря покупкам в IT-секторе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI накануне обновили очередные минимумы с начала марта на фоне отсутствия новых "бычьих" драйверов. Завершение торгов пятницы ниже поддержек $83 и $78,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков) подтвердит риски развития среднесрочного нисходящего движения и возвращения к минимумам начала текущего года, считает аналитик.

Индекс МосБиржи после публикации слабых финансовых результатов "Газпрома" продолжает отступление от района годового максимума 3487 пунктов, пробив поддержку 3455 пунктов со следующей возможной целью движения 3420 пунктов, полагает Кожухова.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что дивиденды "Газпрома" остаются под вопросом. Дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере не менее 50% скорректированной чистой прибыли, которая составила порядка 725 млрд руб. в 2023 году, что соответствует дивидендам в размере 15,3 руб. на одну акцию. Тем не менее, предусматривается также возможность сокращения коэффициента выплат при условии превышения соотношения чистый долг/EBITDA выше 2,5х, а по итогам 2023 года этот показатель кредитной нагрузки составил 2,9х. Соответственно, есть основания предполагать, что размер выплат может быть снижен, учитывая необходимость "Газпрома" в перестройке логистики, что требует масштабных капитальных расходов. В то же время в пользу выплаты дивидендов говорит принадлежащая государству высокая доля в капитале компании. Власти могут быть заинтересованы в дивидендах на фоне высоких бюджетных расходов в 2024 году, считают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,9-1,5% во главе с Nasdaq, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС сохранила базовую ставку на максимальном за 23 года уровне - 5,25-5,5% годовых. В тексте заявления, опубликованного по итогам заседания, появилась фраза о том, что в последние месяцы ЦБ "не наблюдал дальнейшего прогресса" в движении инфляции к 2%-ному целевому показателю.

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания. При этом Пауэлл дал понять, что Федрезерв не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в первом квартале. В то же время темпы повышения производительности труда были слабее прогнозов.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX подросли на 0,1-0,3%, CAC 40 просел на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6%).

Биржи Японии в пятницу были закрыты по случаю Дня Конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда.

Инвесторы ждут ключевых статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы позднее в пятницу. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют, что безработица в Штатах в апреле осталась на уровне 3,8%, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 238 тыс. после подъема на 303 тыс. месяцем ранее.

Как стало известно накануне, экономика Гонконга в I квартале 2024 года увеличилась на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,7% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение на 0,9% как в поквартальном, так и в годовом исчислении.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо повышаются, но завершают неделю существенным снижением.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $83,83 за баррель (+0,2% и +0,3% накануне), июньская цена WTI - $79,09 за баррель (+0,2% и -0,1% в четверг).

Давление на рынок на неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США. Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,9%, WTI - на 5,6%.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-4,6% и -12,4% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,5%).

Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-1,6%, до 106,78 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 1,28 млрд рублей, или 2,3 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года (7,7 рубля на акцию) общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год составит 10 рублей на акцию. Отсечка реестра - 24 июня.

Выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+10,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,5%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+5,6%).

Совет директоров "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,7%, до 72,73 рубля) рекомендует финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила копания. Отсечка реестра 15 июня. За 9 месяцев 2023 года "Селигдар" уже выплатил 2 рубля на акцию. С учетом финальных дивидендов выплаты за 2023 год могут составить 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,73 млрд рублей (из них 1,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 918,72 млн рублей на расписки Qiwi (MOEX: QIWI)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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