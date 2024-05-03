Акции Albemarle могут стать интересными для спекулятивных покупок - Freedom Finance Global

Акции мирового лидера в производстве лития Albemarle могут стать интересными для спекулятивных покупок, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Мировой спрос на электромобили в 2024 году останется под давлением, а производящие эту продукцию компании продолжат бороться за покупателей за счет снижения цен. В этих условиях будет и далее дешеветь литий, поэтому в следующие как минимум два-три квартала финансовые результаты Albemarle также будут испытывать негативное влияние конъюнктуры. Вероятно, ключевые ставки ФРС и ЕЦБ достигнут приемлемых для бизнеса значений лишь в следующем году, даже если смягчение денежно-кредитных политик начнется еще в текущем году. Оживление спроса в обозримой перспективе может последовать лишь со стороны китайских потребителей, - пишет эксперт. - Учитывая это, мы не рекомендуем для долгосрочных покупок акции эмитента. В то же время на недельном тайм-фрейме графика этих бумаг формируется паттерн "треугольник", после пробоя которого можно будет заходить в спекулятивную сделку с потенциальным доходом около 30%".

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