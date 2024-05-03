"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Coca-Cola Co. с прогнозной стоимостью на уровне $63 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Оценка потенциальной цены бумаги основана на среднем между оценкой по форвардным мультипликаторам (P/E и EV/EBITDA) в сравнении с аналогами и оценкой на основе собственной целевой дивидендной доходности", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

Coca-Cola Co. - компания по производству напитков, продукция которой продается более чем в 200 странах. В портфель брендов газированных безалкогольных напитков входят Coca-Cola, Sprite и Fanta.

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