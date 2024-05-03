"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $496,3 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Недавно обнародованные операционные и финансовые результаты эмитента за 1К24 были неплохими и отразили сохранение достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире, в то же время компания несколько ухудшила годовой прогноз по выручке. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на перспективы бизнеса Mastercard, однако наша оценка акций компании, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков, указывает на довольно ограниченный "апсайд". Полагаем, данные бумаги могут оказаться интересными для покупки на просадках", - пишет эксперт в обзоре.

Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финучреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается более 140 млрд финансовых транзакций, а общий годовой объем проведенных платежей превышает $9 трлн.

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