Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле;

- уровень безработицы еврозоны в марте;

- отчет по рынку труда США в апреле;

- окончательные индексы деловой активности в секторе услуг США за апрель от PMI и ISM;

- объемы торгов Московской биржи за апрель 2024 года;

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