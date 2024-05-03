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Главная / Мнения аналитиков / Возможна стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время - SberCIB
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03 мая 2024 года 10:06
Возможна стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время - SberCIB
Возможна стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время в отсутствие каких-либо новых триггеров, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Нефть торгуется вблизи семинедельного минимума. Рост товарных запасов нефти в США и признаки ослабления напряженности на Ближнем Востоке оказывают давление на цены. Котировки нефти марки Brent могут завершить текущую неделю вблизи $84 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка. "Доходности большинства ОФЗ в четверг выросли в среднем на 7 б.п. Это могло быть связано с тем, что участники рынка продолжили отыгрывать повышение Банком России прогнозов по ключевой ставке на заседании 26 апреля. Торговая активность при этом несколько восстановилась. В пятницу рынок гособлигаций может стабилизироваться благодаря укреплению рубля", - отмечают в SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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