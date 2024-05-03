Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Qualcomm до $190

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, со $160 до $190 за штуку на фоне позитивной оценки отчетности эмитента за второй квартал 2024 финансового года, сообщается в обзоре старшего аналитика Егора Толмачева.

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