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03 мая 2024 года 09:11

Нефтяные цены завершают неделю падением

Рынок акций США вырос в четверг на итогах заседания ФРС, корпоративных новостях. Гонконгский фондовый индекс активно растет в пятницу. Цены на нефть слабо повышаются в пятницу утром, но завершают неделю существенным снижением.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС сохранила базовую ставку на максимальном за 23 года уровне - 5,25-5,5% годовых. В тексте заявления, опубликованного по итогам заседания, появилась фраза о том, что в последние месяцы ЦБ "не наблюдал дальнейшего прогресса" в движении инфляции к 2%-ному целевому показателю.

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания. При этом Пауэлл дал понять, что Федрезерв не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

"Пауэлл сохраняет некоторую уверенность в том, что темпы инфляции вновь начнут снижаться, и дает понять, что планка для возобновления подъема ставки довольно высока", - отмечает стратег по глобальным рынкам Principal Asset Management Сима Шах.

"Однако рынкам стоит помнить, что Федрезерв действует в ответ на поступающие экономические данные. Статистика следующих нескольких месяцев будет иметь решающее значение для дальнейшего пути ФРС", - приводит слова эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в первом квартале. В то же время темпы повышения производительности труда были слабее прогнозов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 208 тыс., как и неделей ранее, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение числа заявок до 212 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 207 тыс.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов оказались акции Boeing Co. (SPB: BA) (+4,3%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+3,2%), а также Nike Inc. (SPB: NKE) (+2,3%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,3%) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+1,9%).

Капитализация Moderna Inc. (SPB: MRNA) подскочила на 12,7%. Американская биотехнологическая компания в первом квартале зафиксировала крупный чистый убыток и падение выручки более чем в 10 раз, при этом оба показателя превысили прогнозы экспертов.

Бумаги Peloton Interactive (SPB: PTON) подешевели на 2,5%. Производитель спортивных тренажеров объявил об отставке главного исполнительного директора Барри Маккарти и анонсировал реорганизацию операций с целью сокращения расходов.

Стоимость акций ConocoPhillips (SPB: COP) опустилась на 1,7%. Прибыль без учета разовых факторов нефтекомпании в минувшем квартале составила $2,03 на акцию, оказавшись чуть ниже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков ($2,04 на акцию). Объем добычи вырос на 6%, до 1,902 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.), оказавшись немного выше ожиданий рынка (1,901 млн б.н.э./сут.).

Цена акций онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana Co. взлетела на 33,8%. Компания вернулась на прибыльный уровень в прошедшем квартале, а ее выручка оказалась лучше ожиданий аналитиков.

В то же время рыночная стоимость Fastly Inc. (SPB: FSLY), работающей в сфере облачных вычислений, рухнула на 32% в связи со слабыми прогнозами компании как на второй квартал, так и на весь текущий год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 322,37 пункта (0,85%) и составил 38225,66 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 45,81 пункта (0,91%) - до 5064,2 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 235,48 пункта (1,51%) и составил 15840,96 пункта.

Фондовый индекс Гонконга активно растет на торгах в пятницу, австралийский индикатор умеренно повышается, а южнокорейский - слабо снижается.

Тем временем биржи Японии закрыты по случаю Дня Конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда.

Инвесторы ждут ключевых статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы позднее в пятницу. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют, что безработица в Штатах в апреле осталась на уровне 3,8%, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 238 тыс. после подъема на 303 тыс. месяцем ранее.

Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 1,5% и находится вблизи максимума за восемь месяцев, с начала недели он вырос более чем на 4%.

Как стало известно накануне, экономика Гонконга в первом квартале 2024 года увеличилась на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,7% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение на 0,9% как в поквартальном, так и в годовом исчислении.

Акции Tencent (SPB: 700) дорожают на 0,8%, KE Holdings - на 4,6%, JD.Com - на 3,6%, Kuaishou Tech. - на 3,4%, UBTech Robotics - на 8%.

Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,05%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, понизились на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.

Цена акций Block Inc. (SPB: SQ) подскочила на 10%, Arcadium Lithium - на 4,1%, Paladin Energy - на 3,6%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP растет менее чем на 0,1%.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Давление на рынок на этой неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США. Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $83,86 за баррель, что на $0,19 (0,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%), до $83,67 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,17 (0,22%), до $79,12 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,05 (0,1%), до $78,95 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,9%, WTI - на 5,6%.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

"Трейдеры заняли выжидательную позицию, и рынок стабилизировался", - говорит управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

При цене WTI ниже $80 за баррель ОПЕК имеет все основания продлевать действующие ограничения на добычу нефти, заявил эксперт Market Watch.

"Мы полагаем, что рынок перепродан, и покупаем подешевевшую нефть", - отметил Радж.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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