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Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Газпрома
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03 мая 2024 года 09:11
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Газпрома
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала Андрея Полищука. "Компания отчиталась за 2023 год по МСФО существенно ниже нашего прогноза по EBITDA и чистой прибыли. Мы ожидали более значительное снижение расходов вслед за падением выручки. Стоит отдельно отметить, что "Газпром" отразил 252 млрд руб. убытка от снижения цены на газ по поставкам за прошлые годы, - указывает эксперт. - Эмитент выплачивает дивиденды по итогам года из скорректированной чистой прибыли, которая составила 724 млрд руб. Согласно дивидендной политике, на выплаты направляется не менее 50% прибыли, что предполагает выплату в 15,3 руб./акцию (доходность - 9,6%). Напомним, что дивидендной политикой также предусмотрена возможность сокращения коэффициента выплат при условии превышения соотношения чистый долг/EBITDA выше 2,5х. По итогам 2023 года этот показатель превысил 2,9х, что дает право на снижение выплат. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Газпрома". Не исключаем снижения коэффициента выплат от чистой прибыли, что может сократить дивиденды до 10 руб./акцию (доходность - 6,3%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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