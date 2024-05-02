"Финам" подтверждает рейтинг акций Merck на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Merck & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $147,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Merck за последние 6 месяцев принесли доходность в размере 25% - с существенным опережением рынка и отрасли, - пишет аналитик Зарина Саидова. - По итогам первого квартала компания отчиталась лучше прогнозов, при этом эмитент все еще выглядит недооцененным с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM) составляет 14,5%".

Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

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