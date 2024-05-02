"Финам" повысил до "покупать" рекомендацию для акций РусГидро

"Финам" повысил рекомендацию для акций "РусГидро" с "держать" до "покупать" после коррекции и сохранил целевую цену на уровне 0,83 руб. за бумагу c потенциалом роста 14%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Отчет "РусГидро" по РСБУ и операционные результаты за 1-й квартал демонстрируют позитивную динамику в объемах выработки, полезного отпуска и прибыли от продаж, однако высокие процентные расходы снижают чистую прибыль компании. На наш взгляд, несмотря на среднесрочные трудности, сейчас стоимость акций компании находится на комфортном для покупки уровне", - отмечет эксперт.

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания управляет более чем 400 электростанциями разных типов: тепловые, гидравлические, гидроаккумулирующие, геотермальные, солнечные и ветровые.

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