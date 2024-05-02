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02 мая 2024 года 17:08
"Финам" подтверждает рейтинг акций Chevron на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Chevron Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $192,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Отчетность Chevron за первый квартал оказалась близка к ожиданиям рынка, хотя и продемонстрировала временное снижение свободного денежного потока, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - В то же время менеджмент подтвердил планы по выплатам акционерам, которые предполагают, что суммарная доходность дивидендов и обратного выкупа акций на горизонте 12 месяцев составит 9,7% - привлекательное значение для американского нефтегаза. Кроме того, в ближайшие кварталы может произойти закрытие сделки по покупке Hess, задержки по которой были одной из основных причин для отставания акций Chevron от сектора". Chevron - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CHEVRON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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