Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы акций "Соллерса", говорится в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой.

"Соллерс" отчитался по МСФО за 2023 год, представив ограниченную отчётность без годовой динамики, - отмечает эксперт. - Если судить по операционным данным и по комментариям компании, ключевые финпоказатели в 2023 году выросли относительно 2022 года. Продажи "Соллерса" выросли на 17%, по данным АЕБ".

Весь прошлый год производитель активно работал над выводом новых продуктов на рынок - коммерческих автомобилей Atlant, Argo и пикапов ST6, напоминает Крылова. Производственные площадки в Елабуге и Владивостоке работали с полной загрузкой, а завод УАЗ перешёл на новую компонентную базу.

"Мы положительно смотрим на "Соллерс" и считаем, что компания делает огромный шаг на пути к локализации производства, - отмечает эксперт ПСБ. - Бизнес автопроизводителя будет расти по мере восстановления автомобильного рынка и благодаря уверенной стратегии развития с фокусом на импортозамещение".

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